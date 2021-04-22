Yarın okul var mı? 22 Nisan'da okul, dershane ve kurslar açık mı?

22-23 Nisan'da okullar açık olacak mı? öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan'da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşlar 22 Nisan'da okul, dershane ve kurslar açık mı? konusunu araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

22-23 NİSAN'DA OKUL, DERSHANE VE KURSLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil dolayısıla okul, dershane ve kurslar eğitime ara verecek. 22 Nisan günü ise tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün olmak üzere eğitim vermeye devam edecek.



