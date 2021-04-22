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Yarın okul var mı? 22 Nisan'da okul, dershane ve kurslar açık mı?

22.04.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre; 22 Nisan akşamı saat 19.00 ve 26 Nisan sabah saat 05.00 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Öğrenciler tarafından ise 22 Nisan'da okullar açık mı? 22 Nisan'da dershane ve kurslar açık mı? soruları araştırılmaya başladı. Peki, yarın okul var mı? İşte, detaylar...

Yarın okul var mı? 22 Nisan'da okul, dershane ve kurslar açık mı?

22-23 Nisan'da okullar açık olacak mı? öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan'da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası vatandaşlar 22 Nisan'da okul, dershane ve kurslar açık mı? konusunu araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

22-23 NİSAN'DA OKUL, DERSHANE VE KURSLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil dolayısıla okul, dershane ve kurslar eğitime ara verecek. 22 Nisan günü ise tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün olmak üzere eğitim vermeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Milli Eğitim Bakanlığı
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