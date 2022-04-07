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Yarın okul var mı? 8 Nisan okullar tam gün mü, yarım gün mü? İlkokul, ortaokul, lise ara tatilde ödev var mı?

07.04.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın okul var mı? 8 Nisan okullar tam gün mü, yarım gün mü? İlkokul, lise, ortaokul ara tatilde ödev var mı? 11 Nisan itibariyle başlayacak 2. ara tatil öncesi son okul gününde öğrenciler yarım veya tam gün tatil olup olmayacağını sorguluyor. Peki; 8 Nisan okullar tam gün mü, yarım gün mü?

Yarın okul var mı? 8 Nisan okullar tam gün mü, yarım gün mü? İlkokul, ortaokul, lise ara tatilde ödev var mı?

8 Nisan okullar tam gün mü, yarım gün mü? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, liselerde ara tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 11-15 Nisan tarihleri arasında öğrenciler bir haftalık tatil fırsatı yakalayacak. 8 Nisan Cuma günü ise okulların tam gün olup olmayacağı araştırılıyor. İşte, yarın okul var mı sorusunun cevabı!

YARIN OKUL VAR MI?

8 Nisan Cuma günü okullar açık olacak ve öğrenciler okula gidecek.

8 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?

8 Nisan günü okullarda eğitim öğretim yarım gün olmayacak. Öğrenciler tam gün okulda olacak. Öğrencilere herhangi bir karne verilmeyecek.

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ARA TATİLDE ÖDEV VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğretmenleri öğrencilere ödev verilmemesi konusunda uyarmıştı. Bakan Özer, "Tatilde ödev yok" demişti.

Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da ara tatil ile ilgili, "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." diye konuştu.

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Öğretmenlerin mesleki gelişimi için dijital platformlarda öğretmen bilişim ağı oluşturduklarını aktaran Özer, öğretmenlerin Türkiye'nin istedikleri yerinden o platformlara girerek eğitimleri tamamladıkları zaman hiçbir sorun olmayacağını sözlerine ekledi.

MESLEKİ EĞİTİM GELİŞİMİ

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

MEB TAKVİMİ NASIL?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.


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