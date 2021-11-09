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Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı?

09.11.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdi. Saat 09.05'te hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk için her yıl 10 Kasım'da yas tutulur. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ve okulların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı?

Ülkemizin özel günlerinden biri olan 10 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına yas tutulacak. 10 Kasım bu sene çarşamba gününe denk geldi. Peki Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım'da okul var mı? İşte merak edilenler...

10 KASIM TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne sayılı saatler kaldı. 10 Kasım resmi tatil değil. Dolayısıyla okullar 10 Kasım'da açık olacak ve tam gün ders işlenecek.

10 KASIM'DA HASTANELER, BANKALAR TATİL Mİ?

Üniversiteler, devlet kurumları, bankalar da 10 Kasım resmi tatil olmadığı için açık olacak ve tam gün mesai devam edecek.

Her sene 10 Kasım'da saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

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