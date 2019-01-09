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Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:06 | Son Güncelleme

Ülke genelinde geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini sürdürmeye devam eden yoğun kar yağışının ardından, bazı illerde eğitime kar engeli geldi.

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Yurtta süren olumsuz hava koşulları yüzünden bir çok il ve ilçede okullar tatil edildi.

İşte tatil ilan edilen il ve ilçeler:

VAN

Van’ın Çatak ve Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için okullar tatil edildi. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen’in yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullar Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü için bir gün süreyle tatil edilmiştir” dedi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. İlçedeki olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ve tüm köylerdeki okullar yarın tatil edildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği, merkez ve 6 ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okullarda, Genç ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Bingöl Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 10 Ocak Perşembe günü ara verildiğini açıklandı. Açıklamada, “Aşırı buzlanma ve yoğun karın oluşturduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Genç ilçemizde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz için ve taşıma merkezi okullarımızda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise tüm okullarımızda 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde taşımalı eğitim gören okullar, kar nedeniyle bir gün tatil edildi. Nurdağı ilçesinde aniden bastıran kar nedeniyle ilçe kırsalında taşımalı eğitim verilen 26 okula bir gün süre ile ara verildi. Öte yandan ilçedeki kırsal mahallelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor. 26 mahallede temizleme çalışmalarına rağmen zaman zaman yollarda kar nedeniyle ulaşıma kapanıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ülkemize yağan karın yarısı Bitlis, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari'ye yağıyor. Diğer illerde kalan yarısını paylaşıyor. Her sene bu böyle..
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