Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Salı Van, Artvin, Hakkari’de kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

10 Ocak'ta okulların tatil olup olmadığı sorusu gündemde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu uyarıları güncel olarak yayımlanıyor. 9 Ocak’ta Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde okullar bir gün tatil oldu. Şimdi gözler 10 Ocak açıklamalarına çevrildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 9 Ocak’ta Artvin'in Borçka ve Murgul ilçelerindeki bazı okullarda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde okullar bir gün tatil oldu.

İŞTE HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

