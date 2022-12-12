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Yarın okullar tatil mi? 13 Aralık’ta okullar tatil olur mu? Gözler valilik açıklamasında

12.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu uyarıları yapılıyor. Antalya Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış sonrası dereler taştı ve pazartesi günü için tatil haberi geldi. Peki, yarın okullar tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 13 Aralık’ta okullar tatil olur mu? Gözler valilik açıklamasında

13 Aralık'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Antalya'da yaşayan vatandaşlar sel felaketinin ardından tatil haberlerini araştırmaya başladılar. 12 Aralık Pazartesi günü için Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Şimdi gözler 13 Aralık açıklamasında.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de okullar tatil edildi. Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün (12 Aralık) süreyle ara verildiğini açıklamıştı.

antalya

HAVA DURUMU AÇIKLAMALARI

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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