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Yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

13.03.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ile ilgili dair son durum veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, kara kışa teslim oldu. 10 Mart başlayan aşırı kar yağışı hayatı felç etme noktasına geldi. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Öğrenciler, okulların 14 Mart Pazartesi yani yarın da tatil olup olmayacağını araştırıyor. İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. İşte 14 Mart Pazartesi okulların durumu!

Yarın okullar tatil mi? 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Mart ayı gerçekten de kazma kürek yaktıracak cinsten geçiyor. Başta İstanbul Valiliği olmak üzere pek çok valilik kar yağışına dair açıklamalarda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da peş peşe yaptığı açıklamalarını sürdürüyor. Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime de kar arası verildi. 14 Mart Pazartesi günü okulların akıbeti milyonlarca öğrencinin gündemini meşgul ediyor.

14 MART PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mart Pazartesi günü tatil olan iller arasında Giresun yer alıyor.Giresun Valiliği'nden 14 Mart açıklaması yapıldı: ''İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.''

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya, Avrupa ile Anadolu Yakası için kar yağışının etkili olacağı saatleri paylaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "12.00-15.0'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek" dedi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrenciler ve velilerin gündeminde "Yarın okullar tatil mi?" sorusu yer alıyor. Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Gözler valiliklerden gelecek açıklamaya çevrildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan son dakika açıklamasında; Meteoroloji Bölge Müdülüğü'nde alınan verilere göre İstanbul için verilen Turuncu Alarm kaldırıldığı bildirildi. Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamasının devamında 14 Mart İstanbul Hava durumuna ilişkin il genelinde 00.00–09.00 saat aralığında az bulutlu ve açık hava durumu, 09.00-12.00 parçalı bulutlu havanın etkili olacağı yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tahminlere göre; İstanbul'da Pazartesi günü kar yağışlı havanın yer yer de olsa etkili olacağı, kar yağışının Salı günü etkisini tamamen kaybetmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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