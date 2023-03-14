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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mart Çarşamba okullarda kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

14.03.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği illerde yaşayan öğrenciler okulların kar tatiline girip girmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından yağışın beklenildiği iller açıklandı. Bugün de bazı illerde eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 15 Mart Çarşamba kar tatili var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 15 Mart Çarşamba okullarda kar tatili var mı? Gözler valilik açıklamasında

Okulların tatil olup olmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün bazı illerde okulların ilçelere göre tatil olmasının ardından gözler çarşamba gününe çevrildi. 14 Mart’ta okulların tatil olduğu yerler arasında Yozgat merkez ve Sorgun ilçesi, Samsun’un Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçeleri yer aldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Mart’ta bazı illerde okullar tatil edildi.
Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde taşımalı eğitime, Aydıncık ile Çekerek ilçelerinde ise tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 14 Mart tarihinde ara verildiği bildirildi. Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.
Samsun’da okullar bazı ilçelerde bir gün tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

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HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile sabah ilk saatlerde Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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