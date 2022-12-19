Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık’ta okullar var mı? Gözler valilik açıklamasında

19 Aralık okullar tatil mi değil mi öğrenciler için merak konusu oldu. Akşam saatlerine doğru İstanbul'da yağış arttı, hava iyice soğudu. Hava şartlarının sertleşmesiyle yarın okullar tatil olacak mı sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı.

19 ARALIK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Veliler İstanbul Valiliği'nden sertleşen hava şartları sebebiyle okul açıklaması beklemeye başladı. Valilikten tatile ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken meteoroloji'den İstanbul'da sağanak ve fırtına uyarısı geldi.

İşte İstanbul'un haftalık hava durumu tablosu

Şu ana kadar valilikten yapılan herhangi bir açıklama bulunmamakta. İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmesi durumunda eş zamanlı düzenlenecek haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

