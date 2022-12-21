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Yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Perşembe okullar tatil oldu mu? Gözler valilik açıklamasında

21.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kış aylarının gelmesi ile beraber kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği yerlerde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 21 Aralık'ta bazı illerden tatil haberi geldi. Peki, yarın okullar tatil mi? 22 Aralık'ta okullar var mı?

Yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Perşembe okullar tatil oldu mu? Gözler valilik açıklamasında

22 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 21 Aralık'ta Adana'da karın yoğun olduğu ilçelerde okullar tatil oldu. Bir tatil haberi de Kahramanmaraş'tan geldi. Şimdi gözler 22 Aralık açıklamasına çevrildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz yarın okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Adana’nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Karın yoğun yaşandığı Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 21 Aralık tarihinde 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Aladağ'da da eğitime ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

HAVA DURUMU UYARILARI

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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