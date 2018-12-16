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Okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 22:47 | Son Güncelleme

Antalya Valiliği, sosyal medyadan montaj yapılarak okulların tatil olduğunu bildiren görselin asılsız ve montaj olduğunu açıkladı. Valilik, öğretmen ve öğrencileri uyararak yarın okulların tatil olmadığını ve ders başı yapılacağını aktardı.

Okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden açıklama geldi

Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada 17 Aralık Pazartesi günü kastedilerek, “Valiliğimizin Twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz.” ifadelerine yer verildi.


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