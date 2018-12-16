Okullar tatil mi? Antalya Valiliği'nden açıklama geldi

Antalya Valiliğinin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada 17 Aralık Pazartesi günü kastedilerek, “Valiliğimizin Twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz.” ifadelerine yer verildi.

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Valiliğimizin twitter hesabı üzerinden montaj yapılarak yarın okulların tatil olduğunu belirten ve sosyal medyada yayılan ekran görüntüsü asılsızdır, itibar edilmemelidir.



Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler dileriz. pic.twitter.com/untE59FXbn — T.C.Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) 16 Aralık 2018



