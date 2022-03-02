HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar açıklaması! 3 Mart'ta kar tatili var mı, okullar var mı?

Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar açıklaması! 3 Mart'ta kar tatili var mı, okullar var mı?

02.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden gelen kar haberleri sonrası yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Valiliklerin yapacağı kar açıklamaları beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısı da öğrenci ve velileri meraklandırdı. Peki yarın okullar tatil mi? 3 Mart'ta kar tatili var mı? İşte ayrıntılar...

Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar açıklaması! 3 Mart'ta kar tatili var mı, okullar var mı?

Yurdun büyük bir bölümü için kar haberi geldi. Gelişme sonrası okulların kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği öngörülmekte. Peki yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı haberleri sonrası okulların durumu araştırılsa da yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tatil konusunda bir açıklama geldiğinde valilikler tarafından yapılmakta olan güncel açıklamalara sayfamızda yer vereceğiz.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son incelemelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmekte.

Ayrıca Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edilmekte.

Karadeniz bölgesinin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi de beklenmekte.

MARMARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olurken; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi için havanın çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği söylendi. Ayrıca yağışların, Ankara'nın doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklenmekte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri açıklandı mı 2022?Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS giriş yerleri açıklandı mı 2022?
Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandıZelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı
Flaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracakFlaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracak
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı Ankara Balıkesir Bilecik Bursa İstanbul İzmir Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı

Rusya, Herson'u ele geçirdi; müzakereler bugün

Rusya, Herson'u ele geçirdi; müzakereler bugün

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Mastürbasyon sorusuna verdiği yanıt olay oldu!

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Maskelere veda vakti geldi mi? Sağlık Bakanı Koca açıklayacak…

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener hassasiyeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.