Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den kar açıklaması! 3 Mart'ta kar tatili var mı, okullar var mı?

Yurdun büyük bir bölümü için kar haberi geldi. Gelişme sonrası okulların kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği öngörülmekte. Peki yarın okullar tatil mi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışı haberleri sonrası okulların durumu araştırılsa da yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tatil konusunda bir açıklama geldiğinde valilikler tarafından yapılmakta olan güncel açıklamalara sayfamızda yer vereceğiz.

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son incelemelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmekte.

Ayrıca Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edilmekte.

Karadeniz bölgesinin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi de beklenmekte.

MARMARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu olurken; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi için havanın çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği söylendi. Ayrıca yağışların, Ankara'nın doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklenmekte.

