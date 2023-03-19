Yarın okullar var mı? Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Afet bölgesi son durum bilgisi

Depremin en çok etkilendiği illerden olan Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta okulların ne zaman açılacağı veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Gaziantep, Osmaniye ve Adana'da eğitim öğretim 13 Mart'ta başlamıştı. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden sonra o bölgede de eğitime ara verilmişti. Konu ile ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından şehirde okullar tatil edilmişti. Yarın eğitim olup olmayacğı merak edilirken beklenen haber Şanlıurfa Valiliği'nden geldi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada:

"Mevcut durumumuzu değerlendirerek HALİLİYE, KARAKÖPRÜ ve EYYÜBİYE ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1️⃣ gün daha ara verme kararı aldık.

????Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor.

????21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil edildi.

HATAY'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yarıyıl tatili uzatılmıştı. Ardından 71 ilde okullarda eğitim faaliyetleri 20 Şubat’ta başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulları üç kategoriye ayırdıklarını ifade etmişti.

Birinci kategoride bulunan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 1 Mart’ta açıldı. İkinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de okullar da 13 Mart'ta açıldı.

Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da ise okullar 27 Mart tarihinde açılacak.

