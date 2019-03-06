Yarın Regaip Kandili

Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandili'nin idrak edileceğini ifade eden Oral, Arapça kökenli "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığının "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geldiğini bildirdi.

Oral, şunları kaydetti:

"Rağbet ve arzu edilen güzel günlere bir başlangıç olarak müminler gece ibadetlere yönelir, istiğfar, dua ve zikir eder. Kur'an-ı Kerim okuyarak bu şekilde bir başlangıç ve hazırlık olur. Zaman zaman insanlardan duyarız, kendilerinden şikayet ederler, 'Bir türlü tam namaz kılamıyorum, günahlardan uzaklaşamıyorum' diye. Regaip Kandili ile yeniden hayatımızda aydınlık bir zaman oluşsun diye işte bu gece bir fırsat. İnsanlar akrabalarını, eş ve dostlarını ararlar. Regaip Kandili, güzel günlerin başlangıcı olması açısından bizim için çok önemli."

