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Yarın sahura mı kalkacağız? Sahura ne zaman kalkacağız, bugün mü, yarın mı?

11.04.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için önemli ibadet aylarının sonuncusu olan Ramazan ayına az bir zaman kala vatandaşlar Ramazan ayının başlangıç tarihini merak etmeye başladı. Dini günler Hicri takvime göre belirlenir. Ancak biz Miladi takvim kullandığımız için dini günler her sene 11 gün önce idrak ediliyor. Bu sebeple 2021 Ramazan ayının ilk orucu için, vatandaşlar tarih araştırması yapıyor. Bu sene de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı dini takvime göre Ramazan ayını idrak ediyor.

Yarın sahura mı kalkacağız? Sahura ne zaman kalkacağız, bugün mü, yarın mı?

Ramazan aynın yaklaşması ile birçok vatandaş hangi gün sahur başlangıcı yapılacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre; ilk sahur 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılacak, ilk iftar ise 13 Nisan günü açılacak. Ramazan ayının bitiş tarihi ise 2021 yılında 12 Mayıs tarihinde son bulacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir gecesi ise 8 Mayıs günü idrak edilecek.

YARIN SAHURA MI KALKACAĞIZ?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak. İlk sahur ise 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılacak. Bu sebeple yarın değil 13 Nisan Salı günü Ramazan ayı başlamış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

  • Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan'ın yaklaşması ile ile heyecan yaşarken bir yandan da Kadir gecesi ne zaman olacak merak ediyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi 2021’de 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

cami

RAMAZAN AYININ VE ORUCUN ÖNEMİ

Yaşayışımızda, kültürümüzde ve dini inançlarımızda Ramazan’ın ayrı bir yeri ve önemi vardır. Halk arasında 11 ayın Sultanı olarak bilinen bu kutlu ayda oruç tutanlara ne mutlu. Hasta olanlar, doğum yapan kadınlar ve aklı beliğ (olumlu) olmayanlar oruçtan muaf olurlar. Oruç konusunda büyük yaratıcı bir sözünde şöyle der:

“Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutmadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister. Zorluk istemez. Allah şükretmemizi ister.” (Bakara Süresi:185)

Ramazan ayı sosyal ve toplumsal bakımından da güzel bir aydır. Bereketi boldur. Bu ayda Müslümanlar zekâtlarını ve diğer sadakalarını hep bu ayda vermeyi tercih ederler. Özellikle bu ayda Türkiye genelinde Şehir şehir, ilçe ilçe ve köy köy İftar çadırları, iftar sofraları kurulur, yemekler verilir. Zengin, fakir herkes bu yemeklere davet edilir. Ancak bu sene koronavirüs pandemisi sebebi ile toplu iftar davetlerinin düzenlenmesi kısıtlanmıştır.

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