Yarın sahura mı kalkacağız? Sahura ne zaman kalkacağız, bugün mü, yarın mı?

Ramazan aynın yaklaşması ile birçok vatandaş hangi gün sahur başlangıcı yapılacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre; ilk sahur 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılacak, ilk iftar ise 13 Nisan günü açılacak. Ramazan ayının bitiş tarihi ise 2021 yılında 12 Mayıs tarihinde son bulacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir gecesi ise 8 Mayıs günü idrak edilecek.

YARIN SAHURA MI KALKACAĞIZ?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak. İlk sahur ise 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece yapılacak. Bu sebeple yarın değil 13 Nisan Salı günü Ramazan ayı başlamış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi Ramazan'ın yaklaşması ile ile heyecan yaşarken bir yandan da Kadir gecesi ne zaman olacak merak ediyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir gecesi 2021’de 8 Mayıs tarihinde idrak edilecek.