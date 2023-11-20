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  4. Yarın Şırnak'ta okullar tatil mi? 21 Kasım 2023 Salı Şınrak'ta okul var mı? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum için gözler valilikte

Yarın Şırnak'ta okullar tatil mi? 21 Kasım 2023 Salı Şınrak'ta okul var mı? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum için gözler valilikte

20.11.2023 15:26 | Son Güncelleme:
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Yarın Şırnak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere il genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti. Bu ilimizde yaşayan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, yarın Şırnak'ta okullar tatil mi? 21 Kasım 2023 Salı Şınrak'ta okul var mı?

Yarın Şırnak'ta okullar tatil mi? 21 Kasım 2023 Salı Şınrak'ta okul var mı? İlkokul, ortaokul, liselerde son durum için gözler valilikte

Yarın Şırnak'ta okulların tatil olup olmayacağı öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada “Meteorolojik verilere göre, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verilmesine, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir ifadelerine yer verilmişti. Okulların tatil durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle anbean takip ediliyor. Şırnak Valiliği tarafından 21 Kasım 2023 Pazartesi günü için okul tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapılıyor. İşte detaylar...

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YARIN ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak ve Bingöl k valiliklerince yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı.

21 Kasım 2023 Pazartesi günü için henüz bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.

OKULLAR TATİL Mİ

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemiz genelinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Çankırı, Şanlıurfa çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor."

METEROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' VE 'KUVVETLİ RÜZGAR' UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçelerinin karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların,kıyıları ile Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km / saat), bu sabah saatlerinde kıyılarında çok kuvvetli fırtına(70-100 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin(Amasya ve Çorum hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ie Ordu çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, doğusunda kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 2°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 2°C, 9°C
Çok bulutlu

VAN 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Diyarbakır çevrelerde kuvvetli, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu

MARDİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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Günün önemli manşetleri


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