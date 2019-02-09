HABER

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılmasının ardından yerine yapılacak olan yeni opera binasının temeli yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atılacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılmasının ardından yerine yapılacak olan yeni opera binasının temeli yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atılacak. Atatürk Kültür Merkezi alanının son hali ise havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Taksim Meydanı’nın simge yapılarından biri olacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) temelini atacak. 2008’de kapılarını kapatan ve daha sonra yıkımı gerçekleştirilen AKM’nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel atma töreni Pazar günü gerçekleşecek.
2017 yılı Şubat ayında yıkımına başlanan AKM’de hafriyat çalışmaları sona erdi. Hazırlıkları tamamlanan ve temel atma törenini bekleyen AKM’nin son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde törende protokol için hazırlanan dev çadır da dikkat çekti.
AKM’nin yeni binası Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından tasarlandı. 2 bin 500 kişilik opera salonuyla dünyanın en büyük salonları arasında yer alması beklenen AKM içerisinde konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında restoranlarıyla tasarlandı. AKM’nin 365 gün kullanılan yeni kültür mekanı olarak hizmet vermeye başlaması da hedefleniyor. AKM’nin tüm cephesi içerideki gösterimlerin dışarıda gösterilmesi için büyük bir dev ekran haline getirilecek.

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Cinsel istismara uğrayan çocuğun günlüğünde korku dolu satırlar!

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.