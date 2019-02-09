Yarın temeli atılacak olan AKM alanı havadan görüntülendi

Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılmasının ardından yerine yapılacak olan yeni opera binasının temeli yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atılacak. Atatürk Kültür Merkezi alanının son hali ise havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Taksim Meydanı’nın simge yapılarından biri olacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) temelini atacak. 2008’de kapılarını kapatan ve daha sonra yıkımı gerçekleştirilen AKM’nin yerine yapılacak olan yeni opera binasının temel atma töreni Pazar günü gerçekleşecek.

2017 yılı Şubat ayında yıkımına başlanan AKM’de hafriyat çalışmaları sona erdi. Hazırlıkları tamamlanan ve temel atma törenini bekleyen AKM’nin son hali havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde törende protokol için hazırlanan dev çadır da dikkat çekti.

AKM’nin yeni binası Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından tasarlandı. 2 bin 500 kişilik opera salonuyla dünyanın en büyük salonları arasında yer alması beklenen AKM içerisinde konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında restoranlarıyla tasarlandı. AKM’nin 365 gün kullanılan yeni kültür mekanı olarak hizmet vermeye başlaması da hedefleniyor. AKM’nin tüm cephesi içerideki gösterimlerin dışarıda gösterilmesi için büyük bir dev ekran haline getirilecek.