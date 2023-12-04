YARIN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5 Aralık Salı İstanbul'da vapur Şehir Hatları çalışıyor mu?

5 Aralık Salı vapur sefer saatleri merak ediliyor. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur etkisini gösterdi. Etkili olan yağışlarla beraber vapur seferleri bilgisine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte iptal edilen vapur seferlerine ilişkin detaylar...

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ 5 ARALIK İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının ardından İstanbul'da bazı vapur seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Şehir Hatları'ndan konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

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