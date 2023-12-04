HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. YARIN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5 Aralık Salı İstanbul'da vapur Şehir Hatları çalışıyor mu?

YARIN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5 Aralık Salı İstanbul'da vapur Şehir Hatları çalışıyor mu?

04.12.2023 23:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vapur seferleri iptal mi sorusu, İstanbul'da ikamet eden vatandaşların gündeminde yer aldı. Yağışlı havanın etkisini gösterdiği İstanbul'da vapur seferlerinin iptal olma durumu gündemde yer aldı. Seferlerle ilgili olarak Şehir Hatları tarafından duyuru yapıldı. Peki, yarın vapur seferleri yok mu, iptal mi? 5 Aralık Salı İstanbul'da vapur Şehir Hatları çalışıyor mu? İşte vapur sefer listesi ve detaylar...

YARIN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 5 Aralık Salı İstanbul'da vapur Şehir Hatları çalışıyor mu?

5 Aralık Salı vapur sefer saatleri merak ediliyor. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur etkisini gösterdi. Etkili olan yağışlarla beraber vapur seferleri bilgisine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. İşte iptal edilen vapur seferlerine ilişkin detaylar...

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ 5 ARALIK İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının ardından İstanbul'da bazı vapur seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Şehir Hatları'ndan konuyla ilgili olarak gelen açıklama şu şekilde:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

vprr

ŞEHİR HATLARI VAPUR SEFERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazeteci Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi!Gazeteci Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi!
DMM'den o haberle ilgili yalanlama geldi!DMM'den o haberle ilgili yalanlama geldi!
Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar varEskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri vapur seferleri iptal şehir hatları vapur vapur seferleri iptal mi
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

''Bizim ekmek paramız yok mu? Dün Pendik'e de aynısı yapıldı''

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

'Ev alma komşu al' dedirtti! Canlı yayın açıp evini ateşe verdi: Tüm izleyenlere gelsin

'Ev alma komşu al' dedirtti! Canlı yayın açıp evini ateşe verdi: Tüm izleyenlere gelsin

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.