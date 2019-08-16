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Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor. Kocaeli ile Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabahtan itibaren geceye kadar etkili olacağı öngörülüyor. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusunda beklenen sağanağın yarın etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, bölgenin doğusu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabahtan itibaren gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yarın öğleden itibaren etkili olacak. Yağışların pazar sabahına kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

SEL, SU BASKINI UYARISI

Yağışlar nedeniyle muhtemel ani, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu Marmara Bölgesi Batı Karadeniz Ankara

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