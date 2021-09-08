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Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

08.09.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.

Yarına dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri, Antalya'nın batısı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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AA

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