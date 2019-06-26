İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Var Olmanın Karanlığı, Var Olmanın Aydınlığı" temasıyla gerçekleştirilen "47. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında, "Yarının Kadın Yıldızları" konser verdi.

Keman virtüözü Ayla Erduran'ın onur konuğu olduğu "Yarının Kadın Yıldızları" konseri, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu'ndan destek almaya hak kazanan 6 müzisyenin sahne aldığı konserde keman virtüözü Ayla Erduran da gençlere eşlik etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası sponsorluğunda gerçekleşen konserde, Franz Joseph Haydn'in Klarnet Üçlüsü, Edvard Grieg'in Keman Sonatı, Franz Anton Hoffmeister'in Keman ve Viyolonsel için Düet, George Frideric Handel'in Paskalya ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Piyanolu Üçlü eserleri dinleyicinin beğenisine sunuldu.

