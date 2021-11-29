Yarınki hava durumu nasıl olacak? 30 Kasım'da İstanbul, İzmir ve Ankara'da fırtına ve lodos olacak mı?

Pek çok ilde etkisini gösteren lodos ve fırtınanın ardından vatandaşlar 30 Kasım günü havanın nasıl olacağını araştırıyor. MGM yarın için hava tahmin raporunu yayınladı. İşte 30 Kasım İstanbul ve diğer illerin hava durumu...

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji 17 şehir için turuncu, 35 şehir içinse sarı uyarı yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu raporuna göre İstanbul'da yarın fırtına etkili olacak. 30 Kasım hava durumuna göre ise rüzgar, 41 kilometre hızla esecek, yağış ise yer yer etkisini sürdürücek.

İSTANBUL VALİSİ UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki hava durumu için vatandaşları tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji'nin yayımladığı yarınki hava durumuna göre, Pazartesi akşam saatlerine kadar Marmara, Kıyı Ege ve Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artması ve mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



