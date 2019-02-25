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"Yarınki Türkiye, ebede inanmış gençlikle mümkün"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Yarınki Türkiye'nin, Anadolu'nun toprağından ilham alan, bin yıllık tarih ve ebede inanmış bir ruha sahip gençlikle mümkün olabileceğine inanıyorum"

"Yarınki Türkiye, ebede inanmış gençlikle mümkün"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarınki Türkiye'nin, Anadolu'nun toprağından ilham alan, bin yıllık tarih ve ebede inanmış bir ruha sahip gençlikle mümkün olabileceğine inanıyorum." dedi.

Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde, Ömeranlı Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki her vatandaşa ulaşabilmeyi ve hizmet götürmeyi ilke edindiklerini söyledi.

Eğitim, sağlık, ekonomi ve diğer alanlarda her açıdan vatandaşı memnun etmeyi amaçladıklarını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Milletin teveccühünü alan, bu teveccühe mazhar olan ve gereğini yapan olmak istiyoruz. Önemli olan sizlere, yani halka karşı mahcup olmamak. Üzerimizdeki sorumluluğun farkında olmak, emanetin gereğini yapmak, emin olmak. Bu doğrultuda bir çabanın içinde olacağımızı söylemek istiyorum. İbni Haldun, 'Coğrafya kaderdir' der. Coğrafyayı biz belirlemiyoruz ama bu coğrafyanın bize yüklediği sorumlulukların da farkındayız. Onun için özellikle mağdur ve mazlumların umudu olan, bu coğrafyanın sorumluluklarını bilen, gönül coğrafyamızın umudu olarak gören, güçlü Türkiye'nin daha da güçlenmesine katkı sağlayan yeni döneme geçmiş oluyoruz. Bu doğrultuda hepinizin üzerinize düşen sorumluluğu yapacağınızı biliyorum."

Koca, Gençlik Merkezi'nin ilçe için hayırlı olmasını dileyerek, "Yarınki Türkiye'nin, Anadolu'nun toprağından ilham alan, bin yıllık tarih ve ebede inanmış bir ruha sahip gençlikle mümkün olabileceğine inanıyorum. O nedenle bu merkezlerin önemli olduğunu ve buraları daha da aktif hale getirmek için üzerimize düşeni yapma gayretinde olacağımızı söylemek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından merkezin açılış kurdelesi Bakan Koca, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

Gençlik Merkezi'ni gezen Koca, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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