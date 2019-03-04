NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarınlarımız için bu seçimler çok önemli. Sadece bir belediye başkanı seçmeyeceğiz, terör örgütüne siyasi tünel kazanların da oyunlarını bertaraf edeceğiz." dedi.

Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Pakdemirli, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra il binasında parti teşkilatı yöneticileriyle bir araya gelen Pakdemirli, AK Parti iktidarıyla istikrarlı bir döneme girildiğini, milletin hak ettiği hizmet kalitesine ulaştığını dile getirdi.

AK Parti ile gelişmekte olan Türkiye'ye karşı sürekli hamle yapıldığını ancak Türk milletinin karşı duruşuyla bunların boşa çıkarıldığını belirten Pakdemirli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partinin oy oranını korumasıyla millete verilen hizmetin artarak devam edeceğini ifade etti.

Pakdemirli, toplum hafızasının unutmaya çok meyilli olduğuna dikkati çekerek, "Bizim 28 Şubat'ı, MİT olaylarını, Gezi olaylarını, 17-25 yargı darbelerini, darbe girişimini ve ekonomik taarruzları unutmamamız lazım. Yarınlar için bu seçimler çok önemli. Sadece bir belediye başkanı seçmeyeceğiz, terör örgütüne siyasi tünel kazanların da oyunlarını bertaraf edeceğiz." diye konuştu.