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"Yarınlarımız için bu seçimler çok önemli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 12:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : - "Yarınlarımız için bu seçimler çok önemli. Sadece bir belediye başkanı seçmeyeceğiz, terör örgütüne siyasi tünel kazanların da oyunlarını bertaraf edeceğiz"

NEVŞEHİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarınlarımız için bu seçimler çok önemli. Sadece bir belediye başkanı seçmeyeceğiz, terör örgütüne siyasi tünel kazanların da oyunlarını bertaraf edeceğiz." dedi.

Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Pakdemirli, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra il binasında parti teşkilatı yöneticileriyle bir araya gelen Pakdemirli, AK Parti iktidarıyla istikrarlı bir döneme girildiğini, milletin hak ettiği hizmet kalitesine ulaştığını dile getirdi.

AK Parti ile gelişmekte olan Türkiye'ye karşı sürekli hamle yapıldığını ancak Türk milletinin karşı duruşuyla bunların boşa çıkarıldığını belirten Pakdemirli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partinin oy oranını korumasıyla millete verilen hizmetin artarak devam edeceğini ifade etti.

Pakdemirli, toplum hafızasının unutmaya çok meyilli olduğuna dikkati çekerek, "Bizim 28 Şubat'ı, MİT olaylarını, Gezi olaylarını, 17-25 yargı darbelerini, darbe girişimini ve ekonomik taarruzları unutmamamız lazım. Yarınlar için bu seçimler çok önemli. Sadece bir belediye başkanı seçmeyeceğiz, terör örgütüne siyasi tünel kazanların da oyunlarını bertaraf edeceğiz." diye konuştu.

Teşkilat mensuplarından kendilerine oy vermeyenlerin de kapılarını çalmalarını isteyen Bakan Pakdemirli, bu işin Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, milletin ve çocuklarının geleceğinin meselesi olduğunun anlatılmasını istedi.

Pakdemirli, özellikle 2023'e giderken 4 yıl seçimsiz bir ortam geçirmek maksadıyla bu işin yapılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oylarımızdan yüzde 1 oranında dahi aşağı oy alsak muhalefet seçim isteyecek. Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok.
AK Parti ile çok istikrarlı bir dönem geldi. 1970'lere baktığımızda temel ihtiyaç maddelerini kuyrukta bekleyerek aldığımız bir süreci yaşadık. 1980'lerle bu işten kurtulduk derken 1990'lı yıllarda koalisyonların pençesine girildi.
2000'li yıllarda Türkiye 16 yıl güzel bir iktidar dönemi geçirmiştir ama bu dönemde siyasi olarak sürekli istikrarsızlaştırmaya maruz bırakılmıştır. Başta Anadolu ve Türkiye buna direnmiş ve AK Parti iktidarının devamı ile bundan sonra koalisyon doğurmayacak bir sistem getirilmiştir. 24 Haziran'da biz bu milletten 2023'e kadar vizemizi almışız ve milletimize 2023'e kadar olan süreçte bugüne kadar getirdiğimiz hizmetlerden daha öte hizmet sunmak için yola çıkmışız. Bu sebeple bu seçimlerde oyumuzu bir oy düşürmez hatta fazlalaştırırsak Türkiye'nin önündeki tuzakları da kaldırarak daha istikrarlı bir ülke haline gelmiş olacağız."

Pakdemirli'ye, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı da eşlik etti.

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Nevşehir seçim Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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