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  4. Yarış drone'u kamerasından eşsiz Karadeniz turu hayran bıraktı

Yarış drone'u kamerasından eşsiz Karadeniz turu hayran bıraktı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2020 12:49 | Son Güncelleme

Mavi, yeşil ve sarı renklerinin birbirleri ile eşsiz uyum içinde olduğu Karadeniz, yarış drone ile görüntülendi. Dağların içinde kilometrelerce uzanan nehirler, şelaleler ve ormanların üzerinde kuş gibi süzülürcesine uçan drone'nun oluşturduğu görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Karadeniz’i 2 yıl boyunca gezerek yanına getirdiği FPV drone ile videolar çeken Burak Altıparmak hazırladığı video ile izleyenlerin büyük beğenisini topladı. 100’ün üzerinde farklı yerde uçuş ve denemelerin sonucu yaklaşık 50 saat ham video içerisinden hazırlanan videoda Trabzon, Rize, Kastamonu ve Sakarya illerinden görüntüler yer alıyor. FPV drone pilotluğu tüm ayarları ve uçuş sistemini pilotun tecrübesi ile kumanda edildiği için diğer drone kullanımına göre oldukça zor olduğu biliniyor.

MUHTEŞEM ANLAR DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Havadan çekilen görüntülerde sarı, yeşil ve mavi renklerinin Sis Dağı yaylasında muhteşem uyumu kartpostallık manzaralar oluşturdu. Rize’nin Elevit Yaylası'nda ise nehrin havadan kaydedilen eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı. Trabzon’da yer alan Asmusu Şelalesi doğal güzelliği drone kamerasından ilk kez bu şekilde görüntülendi. Trabzon’da Sis Dağı’nda havalanan drone bulutların üzerinde uçması seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

(İHA)

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