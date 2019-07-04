HABER

Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

ADANA'da 'racing' tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar para ve kolye bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, boş bir arazide yakan Ömer Y.

Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da 'racing' tipi motosikletle Didem Özyurteri'nin (46), içinde cep telefonu, bir miktar para ve kolye bulanan çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, boş bir arazide yakan Ömer Y. (32) ve Furkan A. (19), gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdikleri ifadesinde "Adrenalin olsun diye yaptık" dediği belirtildi.
Olay, 29 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesindeki Mahfesığmaz Mahallesi 79048 Sokak'ta meydana geldi. Alışveriş poşetiyle sokakta yürüyen Jale Didem Özyurteri'nin içerisinde cep telefonu, kolye ve bir miktar para bulunan çantası, 'racing' diye adlandırılan yarışlarda kullanılan motosiklette bulunan 2 kişi tarafından, kapkaç yöntemiyle çalındı. Kolundaki çantayı bırakmak istemeyen Özyurteri, bu sırada taklalar atarak yaralandı. Durumu polise bildiren çevre sakinleri, bir yandan da Özyurteri'yi sakinleştirmeye çalıştı.
250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 250 güvenlik kamerasını inceleyerek, motosiklet sürücüsünün Ömer Y., kapkaç olayını gerçekleştiren arkasındaki kişinin ise Furkan A. olduğunu belirledi. Kentteki bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Ömer Y. ve Furkan A., kısa sürede yakalandı.
Emniyette sorgulanan iki şüphelinin verdikleri ifadede kullandıkları motosikleti 2 ay önce 35 bin TL'ye aldıklarını ve macera peşinde oldukları için kapkaç olayını gerçekleştirdiklerini, çaldıkları çantayı da içindeki eşyalarla birlikte Yüreğir ilçesindeki boş bir arazide yaktıklarını belirtti. Şüpheliler, "Adrenalin olsun diye yaptık" dedi. Boş arazide inceleme yapan polis ekipleri, yanan çanta ve içerisindeki malzemelere incelenmesi için el koydu.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Yarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlarYarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlarYarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlarYarış motosikletiyle 'adrenalin olsun' diye kapkaç yapmışlar

PARTNERYeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!Yeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!
Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti yaşattıKomşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti yaşattı
Bursa'da tek katlı ev yandıBursa'da tek katlı ev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Trump'tan İran'a açık tehdit: Dikkatli ol

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

Ankara’da dolandırıcılık operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.