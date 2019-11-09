HABER

Yarış otomobilleriyle güvenli sürüş heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

Bursalı gazeteciler, yarış otomobillerini kullanarak, güvenli sürüş tecrübesi yaşadı.Tofaş çatısı altındaki Fiat Motor Sporları’nın 3 yıldır sürdürdüğü ‘Egea Seni Piste Çağırıyor’ aktivitesi Bursa’da gazetecilerin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Bursalı gazeteciler, yarış otomobillerini kullanarak, güvenli sürüş tecrübesi yaşadı.
Tofaş çatısı altındaki Fiat Motor Sporları’nın 3 yıldır sürdürdüğü ‘Egea Seni Piste Çağırıyor’ aktivitesi Bursa’da gazetecilerin iştirakiyle gerçekleştirildi. Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirilen sürüş, Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas ile Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu ev sahipliğinde yapıldı. Yarışlarda kullanılan özel 180 HP’lik otomobillerle yarışan basın mensupları farklı bir tecrübe yaşadı. Bu heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar da firmanın bayileri aracılığı ile otomobilleri test edebiliyor.
Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, 3 senedir 27 ilde bu faaliyeti düzenlediklerini belirterek, “Bu organizasyonun Bursa’da ikincisini yapıyoruz. Müşterilerimiz bayilerimizden test sürüşü yaparak bize geliyorlar. İlk olarak bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra kasklarını takarak yarış otomobillerine biniyorlar. Parkurun durumuna göre 2-3 tur atarak bu deneyimi yaşıyorlar. Kazananlara da madalya ve ödül veriyoruz” dedi.
Otomobil sporlarının trafikte kesinlikle yapılmaması gerektiğinin altını çizen Kafkas, “Vatandaşların trafik kaidelerine uymaları gerekiyor. Motor sporları özel güvenliği alınmış yerler ve otomobillerle yapılmalıdır. Kendi standart otomobilleriyle trafikte böyle bir şey yapmalarını asla tavsiye etmiyoruz. Biz bu etkinlikleri yarış sezonu ile doğru orantılı yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bayi ağımızı ve internet sitemizi takip ettiği sürece kendileri etkinliğe katılabilirler. Herhangi bir ön koşul yok. Sadece B sınıfı ehliyeti olması yeterlidir” diye konuştu.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu - YenidenDüğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu - Yeniden
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklamaOsmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki... Aynı proje seçim vaatleri arasında da varmış

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

Son dakika... Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Deprem bu kez Hatay'da oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.