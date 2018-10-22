Yarış sırasında korkutan an!

Beykoz'da geçtiğimiz hafta spor bir araç ile motosiklet orman yolunda yarışmaya başladı. Bir şerit gidiş bir şerit geliş yolda yarışan araçlardan motosikleti kullanan sürücü, yolda bulunan diğer araçları geçmeye çalışırken karşı yönden gelen araca çarpmaktan şans eseri kurtuldu.
182 kilometre hızla giden motorcu araca çarpmaktan son anda kurtulurken, savrulmanın etkisiyle yalpalayarak 100 metre ileride durabildi. Olayın şokuyla motorundan inen motorcu bir süre bekledikten sonra spor araba ile birlikte yollarına devam ettiler.O anlar ise araç kamerası ve kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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