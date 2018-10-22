HABER

Yarış sırasında korkutan an!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2018 14:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da orman yolunda lüks spor araç ile motosikletin yarışı facia ile bitiyordu.

Beykoz'da geçtiğimiz hafta spor bir araç ile motosiklet orman yolunda yarışmaya başladı. Bir şerit gidiş bir şerit geliş yolda yarışan araçlardan motosikleti kullanan sürücü, yolda bulunan diğer araçları geçmeye çalışırken karşı yönden gelen araca çarpmaktan şans eseri kurtuldu.

182 kilometre hızla giden motorcu araca çarpmaktan son anda kurtulurken, savrulmanın etkisiyle yalpalayarak 100 metre ileride durabildi. Olayın şokuyla motorundan inen motorcu bir süre bekledikten sonra spor araba ile birlikte yollarına devam ettiler.O anlar ise araç kamerası ve kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

PARTNERTürk hacker Apple'dan fidye istedi!Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Otoyola inen uçak şaşkına çevirdiOtoyola inen uçak şaşkına çevirdi
Sirkte korkunç kaza! Yere çakıldıSirkte korkunç kaza! Yere çakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Yarış Beykoz

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

Otoyola inen uçak şaşkına çevirdi

Sirkte korkunç kaza! Yere çakıldı

Sirkte korkunç kaza! Yere çakıldı

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Çift yönlü ayna bulunan erkekler tuvaletinde olay görüntü

Mide bulandıran görüntü! Etlerin üzerine idrarını yaptı!

Mide bulandıran görüntü! Etlerin üzerine idrarını yaptı!

Şişirdiği lastik yüzüne patladı

Şişirdiği lastik yüzüne patladı

Yılanları yuvasından çıkaran cesur çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi

Yılanları yuvasından çıkaran cesur çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.