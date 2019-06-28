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Yarış sırasında makas atarken zincirleme kazaya neden oldular: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 05:44 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kazaya yolda yarıştıkları ve makas attıkları ileri sürülen karı-koca neden olduğu belirtildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Uzunçayır mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Şahin ile eşi Betül Şahin'in otomobilleriyle yolda yarış yaparken, makas atarak bir süre ilerledi. Ancak, Betül Şahin'in yarış sırasında makas attığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Daha sonra, arkadan gelen ve kazayı göremeyen sürücüler zincirleme kazaya karıştı. 8 aracın birbirine girdiği kazada 7 kişi yaralandı. Makasçı karı-koca ise kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan bir ailenin çocukları ise büyük korku yaşayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Çocukları anneleri sakinleştirdi.

Araçlarıyla makas atan ve diğer sürücülere dehşeti yaşatan karı-koca gözaltına alınarak Hasanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle yola uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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