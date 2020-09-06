HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yarış yapan motosikletlilere otomobil çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yarış yapan motosikletlilere otomobil çarptı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2020 17:27 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde, birbiriyle yarıştığı iddia edilen 2 motosikletliye otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Yarış yapan motosikletlilere otomobil çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Furkan Sonbahar (17) ile arkadaşı Raşit Boztepe (19), iddiaya göre, yan yana motosikletlerle caddede yarışmaya başladı. Motosikletlilere, Anıl Özak yönetimindeki otomobil çarptı.

FURKAN SONBAHAR HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosikletli Boztepe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Özak ile yanındaki Savaş Altıngöz ise kazayı yara almadan atlattı. Özak ve Altıngöz, kaza sonrası aracı kaza yerinde bırakıp, kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, diğer motosiklet sürücüsü Sonbahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Raşit Boztepe ile otomobildeki 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Sonbahar'ın cansız bedeni ise kaza yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Kaza yerinden kaçan Anıl Özak ve Savaş Altıngöz, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetiştiKorkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Babasının beylik tabancasıyla intihar etmişti! Son veda...Babasının beylik tabancasıyla intihar etmişti! Son veda...
2020 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman?2020 ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Sınavı bir dakikayla kaçırdı! Gözyaşlarına boğuldu
Kaza nedeniyle KPSS'ye yetişemeyen adaylar için Vali Sonel devreye girdi
Kaza nedeniyle KPSS'ye yetişemeyen adaylar için Vali Sonel devreye girdi
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
İtiraflarıyla gündem oldu!
İtiraflarıyla gündem oldu!
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
İlaç devi korona aşısının fiyatını açıkladı!
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
İlginizi Çekebilir
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Hasta bakıcıdan hemşireye cinsel taciz! Böyle yardım istedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
5 yaşındaki çocuğun acı ölümü!
Babasının beylik tabancasıyla intihar eden Buse Melisa, toprağa verildi
Babasının beylik tabancasıyla intihar etmişti! Son veda...
Evde karantinada bulunması gerekirken alışverişte yakalandı
Karantinada olması gerekirken böyle yakalandı
Çocuk yuvasında hareketli dakikalar! Sinir krizi geçirdiler
Çocuk yuvasında hareketli dakikalar! Sinir krizi geçirdiler
Kastamonu Belediye Başkanı açıkladı: Vaka sayılarında ciddi oranda artış var
Belediye Başkanı açıkladı: Vaka sayılarında ciddi oranda artış var
Tartıştığı eşini bıçaklamıştı! Flaş karar
Tartıştığı eşini bıçaklamıştı! Flaş karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.