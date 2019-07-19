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Yarış yaptığı iddia edilen 20 yaşındaki motosikletli genç kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 2 genç de yaralandı.

Yarış yaptığı iddia edilen 20 yaşındaki motosikletli genç kazada öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan motosiklet kazasında 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 2 genç de yaralandı. Gencin ölüme gittiği kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Gümbet Kavşağı istikametine seyreden ve yarış yaptıkları öne sürülen 3 motosikletliden biri Jandarma Kavşağı’nı geçtikten sonra motosikletin hakimiyetini kaybetti. Önce diğer motosikletlere çarpan Ali Sercan Ortaç’ın kullandığı motosiklet, daha sonra yoldan çıkıp yol kenarındaki demir direğe ve duvara çaptı. Çarpmanın ardından 20 yaşındaki Ali Sercan Ortaç olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer motosikletlerdeki arkadaşları ise yaralandı. Kazanın ihbar edilmesiyle bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarına alınan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Ali Sercan Ortaç’ın cenazesi ise polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ali Sercan Ortaç’ın kullandığı motosikletin durumu ise çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Konacık Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Ortaç’ın memleketi Hatay’da toprağa verileceği bildirildi.
Öte yandan kaza bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün aşırı süratli bir şekilde yoldan çıkıp beton direğe ve duvara çarpması görülüyor.

Yarış yaptığı iddia edilen 20 yaşındaki motosikletli genç kazada öldü

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