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Yarısı beton yarısı köpük! Hatay'da yıkılan binanın görüntüsüyle ilgili ortaya atılan iddia olay yarattı

12.02.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin altında beton yığınına dönen Hatay'da binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Antakya'da yaşanılan büyük yıkım, gözleri binalardaki yapım kalitesine çevirirken, ortaya çıkan bir görüntü ise dehşete düşürdü. Söz konusu görüntüde yıkılan binaların kolonlarının yarısında köpük olduğu iddiası yer aldı.

Yarısı beton yarısı köpük! Hatay'da yıkılan binanın görüntüsüyle ilgili ortaya atılan iddia olay yarattı

Türkiye, 6 Şubat'ta büyük felaketi yaşadı. Kahramanmaraş2ta meydana gelen depremler Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

CAN KAYBI SAYISI 24 BİNİ AŞTI

Depremlerdeki can kaybı 24 bini aşarken, yaralı sayısı ise 80 binin üzerine yükseldi.

Depremde yaşanılan büyük yıkım, gözleri binalardaki yapım kalitesine çevirdi.

HATAY'DAKİ GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Hatay'dan gelen bir görüntü ise, deprem bölgesinde yapılan bazı binaların usule uygun yapılmadığı iddialarına neden oldu.

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YARISI BETON YARISI KÖPÜK

Antakya'nın Odabaşı mahallesinde yıkılan iki apartmanın da taşıyıcı kolonların sağlam olmadığı, binanın yarısının beton yarısının köpük olduğu iddiaları ortaya atıldı.

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Oldukça tepki çeken o görüntülerden sonra ise köpüklerin taşıyıcı kolonda değil, zeminde kullanıldığı iddia edildi.

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1999 DEPREMİ SONRASI YÜKSEK BİNALARDA YASAKLANDI

Ancak asmolenin kullanımı da 1999 Gölcük Depremi'nden sonra deprem riski yüksek bölgelerde yasaklandı. Çünkü asmolen döşemeler dolguları yuvalarından çıkıp daire içindeki insanların üzerlerine düşebiliyor. Ve Gölcük Depremi'nde bu yüzden birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı! Enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı!

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