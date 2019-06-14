Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.

Drone ile çekimleri yapılan ve farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkati çeken yerler arasında Ankara'daki Eymir Gölü, Ankara Kalesi, Bursa-Uludağ yolu, Düzce Kaynaşlı'daki Topuk Yaylası yolu, Düzce-Zonguldak arasındaki Batı Karadeniz yolu ve ormanları, İzmir'in Ödemiş ile Manisa'nın Salihli ilçelerini birbirine bağlayan yol, Kastamonu'nun Abana ilçesindeki köy yolları ile Isırganlık ve Esentepe geçit yolu bulunuyor.