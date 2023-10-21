HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yarısı toprağa gömülü ceset bulunmuştu! Kan donduran olayın gizemi çözüldü: Kripto para paylaşımı...

Yarısı toprağa gömülü ceset bulunmuştu! Kan donduran olayın gizemi çözüldü: Kripto para paylaşımı...

21.10.2023 09:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla'da yarısı toprağa gömülü olarak bulunan cesedin esrarı çözüldü. Cesedin boynu kırılarak öldürülen Muhammed B.'ye ait olduğu belirlendi. Muhammed B.'yi öldürülmesiyle ilgili 3 ilde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler birbirini suçlarken polis, hackerlik yaptığını tespit ettiği şüphelilerin kripto para paylaşımı nedeniyle cinayeti işlediğini belirledi.

Yarısı toprağa gömülü ceset bulunmuştu! Kan donduran olayın gizemi çözüldü: Kripto para paylaşımı...

Tuzla'da geçtiğimiz ay bulunan cesedin gizemi çözüldü. Kan donduran olayın ardından 'kripto para paylaşımı' çıktı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...

BOŞ ARAZİDE CESEDİ BULUNDU

Tuzla, Akfırat mahallesinde 23 Eylül'de saat 17.00 sıralarında polisi arayan vatandaşlar, boz arazide bacakları dışarıda vücudunun geri kalan kısmı toprağın altında bir ceset olduğu ihbarında bulundu. Polis olay yerine gittiğinde, gömülü cesedin bir bölümünün sokak hayvanları tarafından eşelenerek dışarı çıkarıldığını tespit etti. Yapılan incelemede cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin dövülerek ve boynu kırılarak öldürüldüğü tespit edildi.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİNE ULAŞILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda polis cesedin kimliği araştırılmaya başlandı. Yapılan parmak izi incelemesinde öldürülen kişinin daha önceden de poliste suç kaydı bulunan Muhammed B. olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada Muhammed B.'nin son olarak Kocaeli'de bir taksinin içinde polisin uygulamasına takıldığını ve GBT sorgusunun yapıldığını belirledi. Bu ipucu kullanılarak güvenlik kameraları incelendi ve şüphelinin son olarak gittiği ev belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis şüpheliyle son olarak görüştüğünü tespit ettiği 5 şüpheliyi İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da yaptığı operasyonlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir tabanca ile öldürülen Muhammed B.'ye ait cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili aranan bir şüphelinin ise 10 gün önce kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİLER BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Şüpheliler V.T.(40), G.A.(47), S.P.(44), S.Ü.(24) ve E.(49) Asayiş Şube müdürlüğünde sorgulandı. Şüpheliler öldürülen Muhammed B.'yi tanıdıklarını ancak öldürmediklerini söyledikleri öğrenildi. Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları belirtildi. Polis soruşturması sonucunda hackerlik yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kripto para paylaşımı nedeniyle çıkan kavga sonucu cinayeti işlediklerinin değerlendirildiği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

01a1985cb862e3f9a9825706c48064ad

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazze'ye yardım için Refah Sınır Kapısı açılıyor!Gazze'ye yardım için Refah Sınır Kapısı açılıyor!
'Fon' vurgununda dikkat çeken karar! 'Zorla alıkoyma' detayı... 'Fon' vurgununda dikkat çeken karar! 'Zorla alıkoyma' detayı...
Hamas serbest bıraktı anne ve kızın ilk görüntüleri paylaşıldıHamas serbest bıraktı anne ve kızın ilk görüntüleri paylaşıldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tuzla Kripto para

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

4 yaşındaki çocuk, 5 aylık kız kardeşini boğulmaktan kurtardı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.