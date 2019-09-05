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Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında inek güzellik yarışması yapıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında inek güzellik yarışması yapıldı. Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibini Almanya gezisine gönderecek.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında inek güzellik yarışması gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında 7 inek, meme yapısı, ayak yapısı, vücut yapısı gibi 14 kategoride değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucunda İsmail Ak’a ait ‘Boncuk’ isimli inek birinci, Kamil Turgut’a ait inek ikinci, Emin Erdoğan’a ait inek ise 3’üncü seçildi.

Ahırda ön elemeye alındılar
Yarışmadan sonra açıklamada bulunan Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, “Üye işletmelerimizdeki yetiştiricilerimiz bize hayvanlarıyla yarışmaya katılmak istediklerini beyan ettiler. Biz de bunları önce işletmelerde ön elemeye tabi tuttuk. Ön eleme sonucunda 7 tane hayvan finalist olarak yarışma alanına geldi. Burada da konusunda uzman üniversite hocaları, deneyimli hakemler ve jüri üyeleri tarafından teknik bir değerlendirmeye alındı. Bu sadece basit bir güzellik yarışması değil, aslında damızlık değerinin bir yarışmasıydı. Meme yapısı, ayak yapısı, vücut yapısı gibi toplam 14 kriter açısından hayvanlar değerlendirmeye tabi tutuldu. Bunların neticesinde en çok puanı alan hayvan birinci oldu. Birinci olan hayvanımızın sahibi Almanya’da düzenlenecek olan fuara gitmeye hak kazandı. Diğer dereceye giren yetiştiricilere de farklı değişik sürpriz ödüllerimiz oldu. Yetiştiricilerimizin hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Sahibi Almanya’ya gidecek
Birinci olan ineğin sahibi İsmail Ak’ın yerine ödülü alan Mehmet Ak, “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine çok teşekkür ederim. İneğimize iyi baktık. Mutluyuz birinci olduğumuz için. Geri kalan bütün yarışmacılara teşekkür ederiz sağ olsunlar. Ben ineğin sahibinin kardeşiyim. Abim İstanbul’da olduğu için gelemedi. Maliyetlerimiz biraz yüksek olduğundan dolayı bakımdan biraz zorlanıyoruz. Almanya’ya gidip göreceğiz. Merak ettiğimiz yer Almanya” diye konuştu.
’Boncuk’ adlı ineğin sahibi İsmail Ak, Almanya’da düzenlenecek olan Tarım Fuarı gezisine gidecek.

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Yarışın en güzel ineği ‘Boncuk’, sahibine Almanya gezisi kazandırdı
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