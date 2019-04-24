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Yarışmacının bilemediği soru Kayseri için avantaja dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulan, "Türkiye’nin Niagara’sı Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik bir yeri hatırlatıyordur?" sorunun bilinemediğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sorunun bilinememesi bizim için bir avantaja dönüştü" dedi.Ulusal bir televizyonda yayınlanan ve Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster isimli ödüllü bilgi yarışmasında, yarışmacıya "Türkiye’nin Niagara’sı Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik bir yeri hatırlatıyordur?" sorusu soruldu.

Ulusal bir televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında sorulan, "Türkiye’nin Niagara’sı Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik bir yeri hatırlatıyordur?" sorunun bilinemediğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Sorunun bilinememesi bizim için bir avantaja dönüştü" dedi.
Ulusal bir televizyonda yayınlanan ve Murat Yıldırım’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster isimli ödüllü bilgi yarışmasında, yarışmacıya "Türkiye’nin Niagara’sı Kapuzbaşı Şelaleleri başlıklı bir haber hangi ildeki turistik bir yeri hatırlatıyordur?" sorusu soruldu. Antalya, Uşak, Mersin ve Kayseri’nin bulunduğu şıklar arasında yarışmacı Antalya cevabını verdi ve soruyu bilemedi.
23 Nisan’da kendisini ziyarete gelen öğrencileri kabul eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışmayı ve verilen cevabı hatırlatarak, "Ulusal televizyonda yayınlanan bir yarışmada, yarışmacıya soru soruldu. ’Kapuzbaşı şelaleleri hangi ildedir?’ diye bir soru soruldu. Orada sorulan sorunun içeriği bence çok önemliydi. Niagara şelalelerine benzetilen, dünyanın 7 harikasından biri Kayseri’deki Kapuzbaşı takım şelaleleri. O açıdan sorunun bilinmemesi bizim için bir avantaja dönüştü. Bu Kapuzbaşı şelalelerinin tartışılmasına vesile oldu. Tüm insanları Kayseri’mizi görmeye özelde de Yahyalı ilçesine Kapuzbaşı şelalelerini görmek için davet ediyoruz" dedi.

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