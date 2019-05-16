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Yarışmada kazandığı parayı şehit ailelerine bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

Zonguldak Kapuz İlköğretim Okulu 1.sınıf öğrencisi Buğlam Gültekin Zonguldak genelinde yapılan istiklal marşı ezberleme yarışmasında kazandığı para ödülü Zonguldak Şehit Ailelerine bağışladı.Zonguldak Kapuz İlköğretim Okulu Sosyal Yardımlaşma Kulübü Hizmet Çalışması Kapsamında Okul Müdürü Barış Güney, Okul Aile Birliği Başkanı Gökhan Sütçü, Kulüp öğretmenleri Işıl Zararcı,ü Nurcan Övüünç, Gülhan Hendem ve öğrenciler Zonguldak Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz’ı ziyaret etti.

Yarışmada kazandığı parayı şehit ailelerine bağışladı

Zonguldak Kapuz İlköğretim Okulu 1.sınıf öğrencisi Buğlam Gültekin Zonguldak genelinde yapılan istiklal marşı ezberleme yarışmasında kazandığı para ödülü Zonguldak Şehit Ailelerine bağışladı.
Zonguldak Kapuz İlköğretim Okulu Sosyal Yardımlaşma Kulübü Hizmet Çalışması Kapsamında Okul Müdürü Barış Güney, Okul Aile Birliği Başkanı Gökhan Sütçü, Kulüp öğretmenleri Işıl Zararcı,ü Nurcan Övüünç, Gülhan Hendem ve öğrenciler Zonguldak Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz’ı ziyaret etti. Ziyarettin ardından Kapuz İlköğretim Okulu 1.sınıf öğrencisi Buğlam Gültekin, Zonguldak’ta İstiklal marşının 12 kıtasını ezberleme yarışmasında kazandığı 200 TL para ödülü Zonguldak Şehit Ailelerine bağışlayarak Başkan Yorulmaz’a istiklal marşını okudu. Başkan Yorulmaz minik Buğlam’e bu anlamlı davranışı üzerine teşekkür ederek, günün anısına derneğin saatini takdim etti. Öte yandan Kapuz İlköğretim Okul yönetimi aralarında topladığı 850 TL’yi de Zonguldak Şehit Ailelerine verdi.
Yaşanan olayın kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Zonguldak Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, ’’Gerçekten çok duygulandım. Küçük kızımızın yapmış olduğu bu anlamlı hareket gerçekten bizleri çok mutlu etti. Yapmış olduğu bu hayır için ona teşekkür ediyoruz. Küçük yaşına rağmen şehit kavramının ne demek olduğunu çok iyi biliyor. İnşallah yapmış olduğu bu hayır onun gibi birçok çocuğa derman olacak. Bizlerde Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği olarak onun her zaman yanındayız’ ‘dedi.
’’O ödülü yine kazansam yine derneğe bağışlardım’’
Şehitliğin önemini ailesinden öğrendiğini, böyle bir ödül kazansa yeniden şehit ailesine bağışlayacağını ifade eden Kapuz İlköğretim Okulu 1. Sınıf öğrencisi Buğlam Gültekin, ’’Annemle babamla konuşurken onlara şehitin ne demek olduğunu sordum. Onlarda bana gerekeni anlattı. Bende sonra yarışmadan kazandığım para ödülünü derneğimize bağışlamak istedim. Bugünde ödülümüzü derneğimize getirdim. Çok mutluyum. Bugün yine aynı ödülü kazansam yine derneğimize bağışlardım” diye konuştu.

Yarışmada kazandığı parayı şehit ailelerine bağışladı

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