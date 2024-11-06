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Yarışmada yüzü yanmıştı! Somer Şef'ten bir Beyza açıklaması daha: Burada olması...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.11.2024 07:46
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MasterChef 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden Beyza yarışmada talihsiz bir kaza yaşadı. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği bilinmiyor. Beyza'nın son durumuyla ilgili ise Somer Şef her bölümde açıklama yapıyor.

Yarışmada yüzü yanmıştı! Somer Şef'ten bir Beyza açıklaması daha: Burada olması...

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta kızgın yağ olan tepsiyi çevirirken yüzü yanan Beyza'nın son durumu merak konusu oldu. Yaşadığı kaza sonrası Beyza'nın sağlık durumu merak edilirken; "Beyza son durumu nasıl?", "Beyza iyi mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Somer Şef, Beyza'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği bilinmezken tedavisinin ise devam ettiği biliniyor.

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BEYZA ELENDİ Mİ?

Somer şef yüzüne kızgın yağ gelen Beyza'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Şef şu ifadeleri kullandı:

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"Beyza'nın durumu şu anda stabil olarak devam ediyor. Beyza'nın ailesi de yanında. Her gün her sabah konuşup bilgi alıyoruz. Biliyorsunuz yüzde olan yanmalarda hijyen daha önemli. Hem ince deri hem de iz kalması istenmeyen bir yer. O yüzden Beyza'nın burada olması herhangi bir temasla tehlikeli olacağından daha hijyen dolu bir yerde olması gerekiyor."

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Masterchef
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