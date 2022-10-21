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Yarıştığı teknede hayatını kaybetmişti! Doktorun ölüm nedeni belli oldu

21.10.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yarıştığı teknede Nihan Eren fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren doktor toprağa verilirken, ön otopsi raporu da belli oldu. 49 yaşındaki doktorun ölüm nedeninin beyin kanamasından kaynaklı olduğu belirtildi. Uzun yıllardır yarışlara katılan ve oğlu ile birlikte yelken tutkunu olduğu belirtilen Nihan Eren'in, Bodrum'da özel bir klinikte çalıştığı öğrenildi.

Yarıştığı teknede hayatını kaybetmişti! Doktorun ölüm nedeni belli oldu

Çökertme-Kissebükü etabı geçilen The Bodrum Cup'ta tekneler, 19 Ekim'de akşam saatlerinde Kissebükü Koyu'na ulaştı. Cruiser sınıfında, Cape Horn isimli teknede yarışan doktor Nihan Eren, saat 21.00 sıralarında aniden fenalaştı. Teknede bulunan kişilerin yardım çağrısı ile 3,5 dakika içerisinde bölgeye giden Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, Eren'e müdahale etti. Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansına alınan Eren, American Hospital hastanesinde hayatını kaybetti. Nihan Eren'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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THE BODRUM CUP'TAN TAZİYE MESAJI

Doktor Nihan Eren'in ani ölümü sonrası The Bodrum Cup da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Katılımcılarımızdan Sayın Dr. Nihan Eren'in dün akşam vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm The Bodrum Cup katılımcılarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI KAYNAKLI

Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Nihan Eren'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Bitez Adliye Camisi'ndeki cenazeye Eren'in babası Metin Eren, oğlu Eren Tahincioğlu ile yakınları ve arkadaşları katıldı. Namaz sonrası Eren'in cenazesi, Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adli tıpta çıkan ön otopsi raporuna göre, Eren'in beyin kanamasından kaynaklı yaşamını yitirdiği bildirildi. Uzun yıllardır yarışlara katılan ve oğlu ile birlikte yelken tutkunu olduğu belirtilen Nihan Eren'in, Bodrum'da özel bir klinikte çalıştığı öğrenildi.

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(DHA)


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