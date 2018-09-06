HABER

Yarıştıkları iddia edilen motosikletliler çarpıştı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, iki motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, yarıştıkları ileri sürülen sürücüler Emre Bayram (18) ile Mücahit Sanalan (19) yaşamını yitirdi.

Yarıştıkları iddia edilen motosikletliler çarpıştı: 2 ölü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, iki motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, yarıştıkları ileri sürülen sürücüler Emre Bayram (18) ile Mücahit Sanalan (19) yaşamını yitirdi.
​Kaza, dün gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücülerinin yarıştığı iddia edilen 3 motosikletten 2'si, çarpıştı. Kazada, sürücüler Emre Bayram ve Mücahit Sanalan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Bayram ve Mücahit Sanalan, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Emre Bayram ve Mücahit Sanalan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Yarıştıkları iddia edilen motosikletliler çarpıştı: 2 ölüYarıştıkları iddia edilen motosikletliler çarpıştı: 2 ölüYarıştıkları iddia edilen motosikletliler çarpıştı: 2 ölüYarıştıkları iddia edilen motosikletliler çarpıştı: 2 ölü

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
'İşe gidiyorum' diye evden çıkan Buğrahan'dan haber yok'İşe gidiyorum' diye evden çıkan Buğrahan'dan haber yok
Van'da 11 kilo eroin ile 1 kilo afyon sakızı ele geçirildiVan'da 11 kilo eroin ile 1 kilo afyon sakızı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.