Yarıştıkları iddia edilen motosikletliler çarpıştı: 2 ölü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, iki motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, yarıştıkları ileri sürülen sürücüler Emre Bayram (18) ile Mücahit Sanalan (19) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücülerinin yarıştığı iddia edilen 3 motosikletten 2'si, çarpıştı. Kazada, sürücüler Emre Bayram ve Mücahit Sanalan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Bayram ve Mücahit Sanalan, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Emre Bayram ve Mücahit Sanalan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
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