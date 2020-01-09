Veliler ve öğrenciler 'Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusunu merak ediyor. Ocak ayına girilmesiyle birlikte 'Yarıyıl
tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusu cevabı en çok aranılan soruların arasında yer alıyor. İşte 'Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi yani Sömestr yarıyıl tatili, 20 Ocak 2020 Cuma günü başlayacak.
Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2020 Cuma sona erecek.
Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ara tatil programı, 18 Kasım- 22 Kasım 2019 tarihleri arasında uygulanmıştı. İkinci ara tatil ise 6
Nisan 2020'de başlayıp 10 Nisan 2020'de son bulacak.
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