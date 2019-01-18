"Yarıyıl tatili çocuklarla diyaloğu artırmak için fırsata çevrilmeli"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, ebeveynlere yarıyıl tatilini çocuklarıyla iletişim kanallarını geliştirmek için bir fırsata çevirmelerini önerdi.
Fazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin karne günlerini abartmadan yaşamaları gerektiğini söyledi.
Notu düşük olan çocukların velilerinin bu durumu nezaket içinde evlatlarıyla konuşarak çözmelerinin mühim olduğunun altını çizen Fazlıoğlu, "Ailenin daha sonra öğretmenlerle iş birliği yapması önemlidir. Aile okulla sadece karne gününde değil, okulun başlangıcından itibaren iş birliği yaparsa karne notlarının da önemi kalmayacak. Mühim olan çocuğun kendi içindeki gelişiminin sağlanmasıdır." diye konuştu.
Anne ve babaların yarıyıl tatilini çocuklarıyla diyaloğu artırmak, iletişim kanallarını geliştirmek için fırsata çevirmesi gerektiğine vurgu yapan Fazlıoğlu, ailelere bugünü stresli, bir şeyin sonuçlandığı ya da başarıldığı bir gün olarak değil, bir dönemin tamamlanması olarak görmesini tavsiye etti.
Fazlıoğlu, yoğun tempoda olan ailelerin birbirlerine vakit ayıramadığını belirterek, "Çocukla ailenin etkileşimini artırıcı birtakım etkinlikler yapılmalıdır. Bu sömestr aile kırık notlara odaklanmaktansa çocukla farklı sosyal aktiviteler yapmalıdır." dedi.
- "Ödev stilleri değişmeli"
Ödevlerin de aile içi iletişimi artırıcı şekilde belirlenmesinin önemine işaret eden Fazlıoğlu, şunları aktardı:
"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocuğa özgü ödevlerin verilmesinin, ödevlerin akademik odaklı değil, daha çok sosyal sorumluluk ya da proje odaklı olmasının altını çizdi. Ödev stilleri değişmelidir. Ödevi proje ya da kitap okuma odaklı yapabiliriz. Birtakım müzeleri, sinemaları, tiyatroları ziyaret etmek olabilir. Günümüzde teknolojinin etkisiyle çocuklarımızın sosyal becerilerinin çok düşük olduğunu görüyoruz. Akran ilişkileri ve ailenin çocuklarıyla olan sosyal iletişiminin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle farklı ödev ve proje stilleri geliştirilirse çocuk ve ailenin gelişimi açısından yararlı olacağını söyleyebiliriz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum