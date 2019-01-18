"Yarıyıl tatili çocuklarla diyaloğu artırmak için fırsata çevrilmeli"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, ebeveynlere yarıyıl tatilini çocuklarıyla iletişim kanallarını geliştirmek için bir fırsata çevirmelerini önerdi.

Fazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin karne günlerini abartmadan yaşamaları gerektiğini söyledi.

Notu düşük olan çocukların velilerinin bu durumu nezaket içinde evlatlarıyla konuşarak çözmelerinin mühim olduğunun altını çizen Fazlıoğlu, "Ailenin daha sonra öğretmenlerle iş birliği yapması önemlidir. Aile okulla sadece karne gününde değil, okulun başlangıcından itibaren iş birliği yaparsa karne notlarının da önemi kalmayacak. Mühim olan çocuğun kendi içindeki gelişiminin sağlanmasıdır." diye konuştu.

Anne ve babaların yarıyıl tatilini çocuklarıyla diyaloğu artırmak, iletişim kanallarını geliştirmek için fırsata çevirmesi gerektiğine vurgu yapan Fazlıoğlu, ailelere bugünü stresli, bir şeyin sonuçlandığı ya da başarıldığı bir gün olarak değil, bir dönemin tamamlanması olarak görmesini tavsiye etti.