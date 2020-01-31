Yarıyıl tatili Erzurum'da eğlence dolu geçiyor!

Akça, otel ile tesislerin minik misafirlerin tatilinin daha keyifli geçmesi için birçok etkinlik düzenlediğini belirterek, turistlerin Palandöken'de mutlu zaman geçirdiğini aktardı.

'HER YIL OLDUĞU GİBİ İNANILMAZ DOLU BİR SEZON'

Palandöken'deki misafirlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu anlatan Akça, şunları kaydetti:

"Çocuklar eğitim ve öğretim dönemindeki streslerini burada fazlasıyla atıyor. Minik misafirlerimiz Palandöken'de değişik oyunları oynuyor ve etkinliklerde bulunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken'de yarıyıl tatili inanılmaz dolu geçiyor. Yarıyıl sonrasında da aynı şekilde misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz."

Eşiyle ve çoğunu yarıyıl tatili için Ankara'dan Palandöken'e getiren Ahmet Ünal ise çocuğunun okuldan uzaklaşıp sosyal faaliyetlerde bulunmasının iyi olacağını düşünerek Palandöken'e geldiğini anlattı.

Yarıyıl tatilinde sezon olarak en iyi seçeneğin kar tatili olduğuna işaret eden Ünal, "Palandöken'de hem kayak yapıyoruz hem de biraz temiz hava almaya çalıyoruz. Palandöken çok güzel tesis ve burayı kayak yapmak için herkese öneriyoruz. Palandöken'de iş ile hayat stresini biraz da olsa atmaya çalışıyoruz. Palandöken'de aşırı kalabalık var ama güzel, neşeli bir ortam var. Burada oldukça eğlenceli zaman geçiriyoruz." diye konuştu. (AA)

