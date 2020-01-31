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Yarıyıl tatili Erzurum'da eğlence dolu geçiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilinde Erzurum Palandöken'i tercih eden seyahatseverler, çocuklarıyla karın keyfini çıkardı. Kayak yapan, kar topu oynayan tatilciler, yarıyıl tatilini dolu dolu geçiriyor. Yıl boyunca binlerce yerli ile yabancı turiste ev sahipliği yapan ve pistlerini kayakseverlere erken açan Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirdi.

Gondol, kızak, snowboard, yamaç paraşütü, gece kayağı, lastik raftingi gibi etkinliklerle misafirlerini cezbeden Palandöken'deki turizmciler, okullardaki streslerini atan minik misafirleri ve ailelerine uygun etkinlikler hazırlayarak, bol eğlenceli tatil yaşattı.

ÇOCUKLARIN KEYİFLİ YARIYIL TATİLİ

Doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Palandöken'de, yarıyıl tatilini geçiren çocuklar pist ve otellerdeki etkinliklere katılarak, doyasıya eğlendi. Aileler ise çocuklarıyla keyifli zaman geçirdi.

Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'deki pistlerde ortalama 1 metre kar kalınlığının oluştuğunu ve güzel havanın hakim olduğunu söyledi.

Merkezde yarıyıl tatilinin sorunsuz ve eğlenceli şekilde sürdüğünü ifaden eden Akça, "Palandöken'deki tesislerin tamamında yüzde 100 dolu. Misafir profilimizin ağırlığı İstanbul, İzmir ve Ankara'dır." dedi.

Akça, otel ile tesislerin minik misafirlerin tatilinin daha keyifli geçmesi için birçok etkinlik düzenlediğini belirterek, turistlerin Palandöken'de mutlu zaman geçirdiğini aktardı.

'HER YIL OLDUĞU GİBİ İNANILMAZ DOLU BİR SEZON'

Palandöken'deki misafirlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu anlatan Akça, şunları kaydetti:

"Çocuklar eğitim ve öğretim dönemindeki streslerini burada fazlasıyla atıyor. Minik misafirlerimiz Palandöken'de değişik oyunları oynuyor ve etkinliklerde bulunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken'de yarıyıl tatili inanılmaz dolu geçiyor. Yarıyıl sonrasında da aynı şekilde misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz."

Eşiyle ve çoğunu yarıyıl tatili için Ankara'dan Palandöken'e getiren Ahmet Ünal ise çocuğunun okuldan uzaklaşıp sosyal faaliyetlerde bulunmasının iyi olacağını düşünerek Palandöken'e geldiğini anlattı.

Yarıyıl tatilinde sezon olarak en iyi seçeneğin kar tatili olduğuna işaret eden Ünal, "Palandöken'de hem kayak yapıyoruz hem de biraz temiz hava almaya çalıyoruz. Palandöken çok güzel tesis ve burayı kayak yapmak için herkese öneriyoruz. Palandöken'de iş ile hayat stresini biraz da olsa atmaya çalışıyoruz. Palandöken'de aşırı kalabalık var ama güzel, neşeli bir ortam var. Burada oldukça eğlenceli zaman geçiriyoruz." diye konuştu. (AA)

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