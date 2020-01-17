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  4. Yarıyıl tatili için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın ettiler

Yarıyıl tatili için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

Ülke genelinde öğrencilerin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL (DHA)- Ülke genelinde öğrencilerin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Çocuklarıyla birlikte tatilin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar yola çıktı. Tatili İstanbul’un dışında veya yurt dışında geçirmek isteyen İstanbullular, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı tercih etti. Sabiha Gökçen’e akın eden yolcular zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Karnelerin verilmesinin ardından aileler, tatilin tadını çıkarmak için otogarlara ve havalimanlarına akın etti. Tatillerini İstanbul dışında ve yurt dışında çıkarmak isteyen aileler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçen yolcular bilet işlemlerini yapmak için bankolara geldi. Bagaj ve check-in işlemlerini tamamlayan yolcular uçağa binmek üzere uçuş kapılarına yöneldi. Çocuklarıyla yarıyıl tatilinin tadını çıkarmak isteyen ailelerin, bu yıl tercihi yurt içi olduğu öğrenildi. Çok sayıda Yurt içi ve Yurt dışı uçuşlarının olduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yetkililer, pasaport noktalarında, terminal giriş ve çıkışlarında ve kontuarlarda önlemlerini alarak büyük yoğunluklar yaşanmamasının önüne geçti.

TERCİH YURT İÇİ

Serdar Demir, “Yarıyıl tatili için geldik. Diyarbakır’a gideceğiz. Hem tatil amaçlı hem de aile ziyareti amaçlı” diye konuştu. Demir’in oğlu Berat Demir ise karnesinin iyi olduğunu ifade etti. Kardeşi 5. Sınıf öğrencisi Duru Demir, “Karnem çok iyiydi, takdir aldım. Tatili kuzenlerimle ve akrabalarımla vakit geçirmek istiyorum” dedi.

Nilüfer Yıldız, “Yarıyıl tatili için geldik. Aneannelerinin yanında geçirecekler, onun için geldik. Karneleri hepsi çok iyi.” Tuna Yıldız, “Karnem çok iyi geldi. Mutluyum, mola vermeyi seviyorum. Samsun’a gideceğim. Samsun’da kuzenlerimle, anneannemlerle ve dedemlerle vakit geçirmek istiyorum” şeklinde konuştu.

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