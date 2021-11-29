Yarıyıl tatili na zaman başlayacak ve bitecek? İşte, MEB akademik takvimi

Okullar 6 Eylül'de açılmış ve ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 akademik takvim ile öğrencilerin ve öğrenci velilerinin akıllarındaki soru işaretleri silindi. Peki Yarıyıl tatili na zaman başlayacak ve bitecek? İşte, MEB akademik takvim...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil geride kaldı. İkinci ara tatilin 11 Nisan'da başlayacağı ve 15 Nisan'da sona ereceği açıklandı.

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönemin, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacağı belirtildi. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de verilecek.

