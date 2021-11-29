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Yarıyıl tatili na zaman başlayacak ve bitecek? İşte, MEB akademik takvimi

29.11.2021 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun yanıtının araştırmaları devam ediyor. Öğrenciler ve öğrenci velileri ara tatilinin ne zaman yapılacağını ve karnelerin ne zaman verileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 akademik takvimini yayımlandı. İşte detaylar...

Yarıyıl tatili na zaman başlayacak ve bitecek? İşte, MEB akademik takvimi

Okullar 6 Eylül'de açılmış ve ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 akademik takvim ile öğrencilerin ve öğrenci velilerinin akıllarındaki soru işaretleri silindi. Peki Yarıyıl tatili na zaman başlayacak ve bitecek? İşte, MEB akademik takvim...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil geride kaldı. İkinci ara tatilin 11 Nisan'da başlayacağı ve 15 Nisan'da sona ereceği açıklandı.

Yarıyıl tatili na zaman başlayacak ve bitecek? İşte, MEB akademik takvim

YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönemin, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacağı belirtildi. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayacak ve 4 Şubat 2022 Cuma sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de verilecek.

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