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  4. Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılının yarıyıl tatili yaklaşıyor? Öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili ne zaman başlayacak diye öğrenmek istiyorlar ki tatil planları yapılsın. Ayrıca yeni tatil sisteminde 2020 yarıyıl tatili ne kadar sürecek merak ediliyor.

Yarıyıl tatili ne zaman? 2020 Yarıyıl tatili kaç gün sürecek?

Öğrencilerin derslerinden daha çok takip ettiği bir şey de tatil zamanlarıdır. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılında da öğrencilerin aklında yarıyıl tatili ne zaman başlayacak sorusu var. Velilerde tatil süresince çocuklara kim bakacak, sömestre de çocuklar ne yapacak planlamak için yarı tatilinin ne zaman başlayacağını ve MEB’in bu eğitim ve öğretim döneminde hayata geçirdiği yeni tatil sisteminde yarı yıl tatili kaç gün sürecek merak ediyorlar.

2020 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLACAK?

MEB’in 2019-2020 çalışma takvimine göre yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak. Yani öğrenciler 17 Ocak Cuma gününden sonra tatiller.

YARIYIL TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK, NE ZAMAN BİTECEK?

Bilindiği gibi bu eğitim ve öğreti döneminde MEB yıllardır süre gelen 15 günlük sömestre - 3 ay yaz tatili sisteminde değişikliğe gitti. Peki bu yeni sistemde eskiden beri 15 gün tatili olarak anılan yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Aslında bu sorunun cevabında bir değişiklik yok! Yeni sisteme göre yarıyıl tatili yine 15 gün sürecek ve 2020’de ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak. Yeni sistemde eskisinden farklı olarak yaz tatili 2 hafta kısaltıldı ve sonbahar ile ilkbahara birer hafta tatil yerleştirildi.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni sistemle gelen ara tatillerden ilki yapıldı, sırada yarıyıl tatilini takiben ilkbaharda verilecek ara tatil var. Öğretim ve öğretim takvimine göre ikinci dönem ara tili 6 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayıp 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.


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yarıyıl tatili sömestre

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