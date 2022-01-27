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Yarıyıl tatili uzayacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

27.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarıyıl tatili diğer adıyla 15 tatilin uzatılıp uzatılmayacağı öğrenciler ve velilerin gündemi oluşturuyor. Koronavirüsteki artan vaka sayılarıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim döneminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak konusu oldu. İşte haberin detayları…

Yarıyıl tatili uzayacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatilinin uzatılacağı yönündeki iddialara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Özer, ‘Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir?’ dedi.

YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?

İki haftalık yarıyıl tatilinden sonra yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar kapanacak mı? şeklinde ortada dolaşan sorulara Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyumunda cevap verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık görevine başladığı 6 Ağustos'tan itibaren 3 önemli konuya değindiğini hatırlattı. Özer, 'Okulların yüz yüze açık kalması için covid salgınının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yoktur' dedim ve sonrasında okulların ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler olduğuna değindim. Giderek tonu artırarak da okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi olmadığını, milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım ve Allah'a şükür, 6 Eylül'de başladığımız birinci dönem serüvenimizi hiç kesintiye uğratmadan, haftada 5 gün tüm eğitim kademelerinde başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum’ dedi.

Yarıyıl tatili uzayacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?

Yarıyıl tatilinden sonra başlayacak olan ikinci dönemin de salgına bağlı olarak tatil edilip edilmeyeceği yönündeki iddialar için de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: ‘İnşallah bu iki haftalık yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan sorular, 'Acaba tatil uzayacak mı?' Ben de o soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanılacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM'ler değildir? Bizler eğer 21'inci yüzyılda iddialı bir ülke olmak istiyorsak, bölgesinde ve dünyada üretimiyle toplumsal barışıyla, demokrasi kültürüyle örnek teşkil eden bir ülke olmak istiyorsak beşeri sermayemize sürekli yatırım yapmak zorundayız. Eğitimde fırsat eşitliğini sürekli yükseltmek zorundayız.’

"ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER BAŞARILI BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜ"

Okullarını özleyen öğrencilerin bu sıkıntılı sürecin başarılı yürütülmesinde çok büyük katkısı olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘O çocuklarımız maske, mesafe, hijyene inanılmaz şekilde, beklentilerimizin çok ötesinde riayet etti. Çocuklarımızın okul ortamı, arkadaşları ve öğretmenlerini ne kadar özlediğini gösterdi. Elbette bu sürecin kahramanları her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizdi. Öğretmenlerimiz yaklaşık 5 ay maskeyle ders anlattı. Aşılanma oranlarında sadece Türkiye ortalamasının üzerinde değil, tüm gelişmiş ülkelerdeki öğretmenlerin üzerinde aşılanma oranına sahip. Öğretmenleri maskeyle, büyük zorluklarla eğitimi sürdürme kararlılığından ve aşılanmayla hem kendi sağlıklarını hem de okulların yüz yüze eğitime devam etmesindeki umut ve güvenirliği artırarak toplumda örnek teşkil ettikleri için kutluyorum’ dedi.

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