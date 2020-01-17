Yarıyıl tatilinde çocuklar eğlenceye doyacak

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - İstanbul'daki çeşitli müzeler, lunaparklar, eğlence ve oyun alanları, karne almanın heyecanını yaşayan çocuklara, sömestirde unutulmaz bir tatil yaşatacak. Bugün, bir eğitim yarıyılını daha geride bırakan öğrenciler, iki hafta sürecek sömestir tatilinin başlamasının mutluluğunu yaşıyor. Öğrenciler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlamanın verdiği huzurla tatili hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde değerlendirmenin arayışı içine girecek. İstanbul'daki birbirinden eğlenceli müzeler, lunapark, oyun alanları yarıyıl tatilinde il dışına çıkmayacak öğrencilerin adresi olacak. Yarıyıl tatilinde İstanbul'da olacak öğrenciler için güzel vakit geçirecekleri bazı etkinlik merkezleri şöyle: - İstanbul Oyuncak Müzesi Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunuyor.

Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise Sanayi Devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor. Aileyi bütün üyeleriyle kucaklayan müze, bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan olduğu için de sömestir tatilinde görülmeye değer yerler arasında. - Viaport Tuzla İstanbul'un yeni eğlence mekanlarından Tuzla'daki Akvaryum, Tema Park ve Aslan Park ile ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor. Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu olan Tuzla Akvaryum'da, farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemlemek mümkün. Eğitim ve eğlencenin bir araya geldiği Tuzla Akvaryum'da, 47 farklı temalı sergide 12 binin üzerinde deniz canlısı ve dev timsahlar ziyaretçilerini bekliyor. Çocuklar, biberonla Koi ve vatoz balığı besleme aktivitelerine katılabilirken, canlı türleri hakkında da rehberlerden bilgi alabilecek. Korsan Adası Tema Park'ta ise dünyanın en heyecan verici Roller Coaster'ları arasında olan fenomen Red Fire ile birlikte toplam 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor. Tema Park, modern eğlence ünitelerinin yanı sıra klasik Türk lunapark kültürünü de yaşatıyor.

Viaport'ta 8 dönüm alan üzerine kurulan Aslan Park ise ziyaretçilere, vahşi kedi türlerini çok yakından görme fırsatı sunuyor. - Rahmi M. Koç Müzesi Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, Mustafa Koç Binası, Tarihi Hasköy Tershanesi, Açık Hava Sergileme Alanı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Müzede, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan bölüm başta olmak üzere, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar gibi çok sayıda kısım bulunuyor. Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede mutlaka görülmesi gerekenler arasında yer alıyor. Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müzede, tüm ülkelere ve geçmişten günümüze tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.

- Miniatürk Antik Çağ'dan Roma'ya ve Bizans'a, Selçuklu'ya Osmanlı'ya kadar, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları yarıyıl tatilinde de ağırlayacak. Binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen İstanbul'dan 61 eser, Anadolu'dan 9 eser, Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor. - Barış Manço Müzesi Şarkılarıyla yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Moda'daki evi de yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. Barış Manço'nun bal mumu heykeli, Türkiye'nin adresini ezbere bildiği bu evin antresinin sağında, bestelerini yaptığı kuyruklu piyanosunun başında ziyaretçilerini karşılıyor.

Sanatçının dünyanın farklı ülkelerinden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer. - Uçurtma Müzesi Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 1986 yılından itibaren toplanan ve bugün itibarıyla 6 kıta, 33 ülkeden toplam 2 bin 500'den fazla ürünlük (uçurtma, yayınlar, malzemeler ve çeşitli objelerden oluşan) koleksiyonuyla Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri. Aynı anda 200 öğrencinin kendi uçurtmasını kendisinin yapabileceği "Uçurtma Okulu" ve dünyanın ilk uçurtma kütüphanesi olan "Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi"ni de içinde barındıran müzede çocuklar, tiyatral ve interaktif bir anlatımla, görerek, dokunarak, uygulama yaparak ve rehber öğretmenleri dinleyerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor. - Çikolata Müzesi Esenyurt'taki Çikolata Müzesi, çikolataya düşkünlükleri dolayısıyla hiç kuşkusuz çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor.

Bu müzede, çikolatadan yapılan Türk İslam sanatının şaheserleri, dünya sanatının başyapıtları, masal kahramanları, ünlü efsaneler, şelaleler yer alıyor. Müzenin ana salonunda, gerçek boyutlu çikolata ev, Nuh'un Gemisi, çikolatanın tarihini anlatan tablolar bulunuyor. İstanbul Salonu'nda, Galata Kulesi'nden Sultan Ahmet Camisi'ne, Kız Kulesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve İstanbul'u temsil eden birçok tarihi yapıtlara, Medeniyetler Salonu'nda ise dünya tarihinde yer almış Hitit, Antik Yunan, Bizans, Osmanlı devlet ve milletlerini sembolize eden tablolar ile geçmişe çikolata tadında yolculuk yapmak mümkün. Sanatçılar Salonu'nda aralarında Pablo Picasso'nun da bulunduğu, dünya sanatına yön veren sanatçılardan, Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi'ne kadar birçok eser ve sanatçının çikolatadan heykelleri bulunuyor. Türk Büyükleri Salonu'nda, Türk tarihine damga vuran Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve birçok önemli ismin çikolatadan büstleri yer alıyor. - Oyuncakların dünyasına yolculuk

Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki 600 dönümlük arazi üzerinde kurulan İsfanbul, masalsı bir dünyaya yolculuk yapmak isteyen çocukları, yarıyıl tatilinde de bekliyor. Girişinde büyük bir şatonun yer aldığı İsfanbul, "Oyun Dünyası", "Efsaneler Dünyası" ve "Macera Dünyası" bölümlerinden oluşuyor. "Macera Dünyası" bölümünde, Adalet Kulesi (Tower Ride), Çılgın Nehir (Rafting Ride), Viking (Splash Coaster), Jetski, King Kong, 360, Maceraperest (Family Coaster), Nefeskesen (Roller Coaster), Hayal Perdesi gibi 50'den fazla ünite yer alıyor. Ahşap evleri, cumbalarıyla "Bir Zamanlar İstanbul Sokağı", eski İstanbul mahalle hayatını ve kültürünü yaşatıyor. Açık hava oyun parkı ise çocukların keyifli anlar geçireceği Minik Kaşifler, Atlıkarınca, Hayal Makinesi, Küçük Madenciler, Neşeli Çiftlik, Uçan Çocuklar, Mini Kule, Çarpışan Arabalar, Kahraman İtfaiyeciler, Minik Yarışçılar ünitelerinden oluşuyor. - İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Gülhane Parkı içerisinde saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde, Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, matematik, kimya, optik, tıp, mimari, savaş teknolojisi gibi alanlarda ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergileniyor.

Müze, toplam 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye'de ilk. Astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümlerinin bulunduğu müzede, madenler, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve son olarak da coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm bulunuyor. - Madame Tussauds Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor. Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görmek mümkün. Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.