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Yarıyıl tatilinde doğunun gözde kayak merkezi Hesarek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla aileler, Doğu Anadolu'nun kış spor ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek'e adeta akın etti - Bin 600 metre uzunluğa sahip pistte ilk adım eğitimini alan çocuklar, teleski ve telesiyej yardımıyla çıktıkları zirveden kaymanın keyfini yaşadı - Öğrenci Tuana Özkan: - "Kayak çok zevkli ama önce öğrenmek gerekiyor"

BİNGÖL (AA) - BESTAMİ BODRUK - Bingöl'deki Hesarek Kayak Tesisi, yarıyıl tatilinde ailelerden yoğun ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hesarek Dağı'na yaptırılan Hesarek Kayak Tesisi yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen yerli turistleri ağırlıyor.

Bin 600 metre uzunluğa sahip pistte ilk adım eğitimini alan öğrenciler, teleski ve telesiyej yardımıyla çıktıkları zirveden kaymanın keyfini yaşıyor.

Çevre illerden de misafirlerini ağırlayan tesis 70 yatak kapasitesiyle konaklama imkanı da sunuyor. Kaliteli bir kayak imkanı sunan tesiste aynı zamanda sporcular, ulusal ve uluslararası yarışlara hazırlanıyor.

Tesiste ayrıca kimi sporcular yamaç paraşütleriyle havalanarak, Hesarek Dağı'nın manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

- Çocuklar mutlu

Lise 11'inci sınıf öğrencisi Ömer Faruk Öndeş, merkezin stres atmak için çok güzel olduğunu belirterek, kaydığı için mutlu olduğunu söyledi.

Gaziantep'ten yarıyıl tatilinde kayak için ailesiyle Hesarek'e gelen 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Tuana Özkan, "İlk kez geldiğim tesiste kaymayı öğreniyorum. Kayak çok zevkli ama önce öğrenmek gerekiyor yoksa düşünce canım çok acıyor." diye konuştu.

9 yaşındaki Hamza Gül de karne hediyesi olarak ailesinin kendisini kayak tesisine getirdiğini ve burada çok eğlendiğini aktardı.

10 yaşındaki Cemre Korluelçi de buraya gelmesinin karne hediyesi olduğunu dile getirerek, "Kaymayı çok seviyorum. Önceden kaymasını bilmiyordum, kaya kaya alıştım. Kayabilmek için kendinize güvenmeniz lazım." şeklinde konuştu.

- "Açtığımız kurslara beklentimizin üzerinde katılım var"

Tesiste çocuklara eğitim veren kayak antrenörü Tülin Aslanboğa, sömestr tatili nedeniyle açtıkları kayak kursuna yoğun katılım olduğunu vurguladı.

Antrenör Aydın Bulşu ise 35 sporcuyla performans kampı için merkeze geldiklerini aktararak, "Türkiye Şampiyonası etap yarışlarına hazırlanıyoruz. Kar pistimiz güzel. Havanın da bu şekilde güneşli devam etmesini temenni ediyoruz. Sömestrden dolayı da yoğunluk var. Açtığımız kurslara beklentimizin üzerinde 500'e yakın kişi katılıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Haserek Kayak tesisi

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