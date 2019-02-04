Yarıyıl tatilinde Giresun yaylaları yoğun ilgi gördü

GİRESUN (AA) - Eşsiz doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Giresun yaylaları, yarıyıl tatilinde de binlerce insanı ağırladı.

Tatili ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar yörede öne çıkan yaylalara yoğun ilgi gösterirken, doğal güzellikler eşliğinde karın ve doğanın tadını çıkardı.

Giresun Turizm Altyapı Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un Kümbet, Kullakkaya, Sisdağı ve Paşakonağı gibi onlarca yaylayı bünyesinde barındırdığını söyledi.

Uzuner, yaylalara ortalama bir saat gibi kısa sürede ulaşılabildiğine ve yörenin harika bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret ederek, "Bin 500 rakımın üzerinde olan yaylalarımızda genelde kasım ayı itibariyle başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde mayıs ayına kadar devam ediyor." dedi.

Yarıyıl tatilinde kış turizmi açısından yöre yaylalarına yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Uzuner, "Yaylalarımızda bulunan otellerimizde doluluk oranları yüzde 100 olarak gerçekleşti. Kümbet yaylamızda bu yıl hizmete giren kızak parkuru da ilgi odağı oldu." diye konuştu.