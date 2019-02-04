Yarıyıl tatilinde Giresun yaylaları yoğun ilgi gördü

GİRESUN (AA) - Eşsiz doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Giresun yaylaları, yarıyıl tatilinde de binlerce insanı ağırladı.
Tatili ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar yörede öne çıkan yaylalara yoğun ilgi gösterirken, doğal güzellikler eşliğinde karın ve doğanın tadını çıkardı.
Giresun Turizm Altyapı Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un Kümbet, Kullakkaya, Sisdağı ve Paşakonağı gibi onlarca yaylayı bünyesinde barındırdığını söyledi.
Uzuner, yaylalara ortalama bir saat gibi kısa sürede ulaşılabildiğine ve yörenin harika bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret ederek, "Bin 500 rakımın üzerinde olan yaylalarımızda genelde kasım ayı itibariyle başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde mayıs ayına kadar devam ediyor." dedi.
Yarıyıl tatilinde kış turizmi açısından yöre yaylalarına yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Uzuner, "Yaylalarımızda bulunan otellerimizde doluluk oranları yüzde 100 olarak gerçekleşti. Kümbet yaylamızda bu yıl hizmete giren kızak parkuru da ilgi odağı oldu." diye konuştu.
Yöre turizminin her yıl yüzde 20'lik büyüme gösterdiğini vurgu yapan Uzuner, gelecek yıllarda yeni yatırımlarla birlikte Giresun'un bölgede önemli turizm merkezlerinden biri haline geleceğini sözlerine ekledi.
Yarıyıl tatilinde Kümbet yaylasını tercih eden Engin Deniz, Şebinkarahisar ilçesinde doktor olarak görev yaptığını belirterek, "Burası bence herkesin görmesi gereken yerler. Kümbet buranın bilinen popüler bir yeri, doğa daha güzel, doğayla baş başa olmak mümkün, kaymak eğlenmek, değişik insanlarla birlikte olmak güzel. Tüm Türkiye'de herkes buraya gelmeli ve görmeli." dedi.
Kerim Aydın ise yaz dönemi gibi kış aylarında yöre yaylalarının ayrı güzellikleri barındırdığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bizim için Kümbet bir velinimet. Manzarası çok güzel, doğayı sevdiğimiz için zaten bayılıyoruz buraya. Buranın daha fazla değerlenmesini ve tanınmasını istiyoruz."
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